Accoltella al petto la compagna in casa a Scandiano | poi si uccide lanciandosi dal tetto

(Di sabato 10 luglio 2021) . A suicidarsi è stato Anacleto Rossi, un 44enne titolare di un noto e frequentato ristorante della zona. Il tutto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite scoppiata nella villetta dove la coppia viveva in località Mazzalasino dinei pressi del noto ristorante della famiglia, in provincia di Reggio Emilia. Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, nel Reggiano dove un uomo hato lainpiù volte prima di togliersi la vitadaldella stessa abitazione. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, ...

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella petto

La vittima in stato di shock, sicuramente per paura restio a raccontare con esattezza quanto fosse accaduto - ha riferito che nel rientrare a casa è stato colpito alle spalle e alda uno o più ...... ferita all'addome, alle braccia e alla schiena, sopravvissuta all'agguato ma sotto choc, ha chiamato il 118 e ha chiesto aiuto, raccontando di essere stato aggredito alle spalle e alda uno o ...Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, nel Reggiano dove un uomo ha accoltellato la compagna in casa più volte prima di togliersi la vita lanciandosi dal tetto della stessa abitazione. Il ...L’aggressione di fronte al nipote della coppia, di 12 anni. La donna è fuori pericolo: lui, che ha poi tentato il suicidio, è gravissimo ...