Variante Delta, Crisanti: “Rischio malattia grave dopo una dose di vaccino” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se uno è vaccinato con una singola dose” di vaccino covid “può sviluppare una malattia anche grave” a causa della Variante Delta “sebbene con frequenza minore rispetto a un non vaccinato. Se uno è vaccinato con due dosi, l’effetto della vaccinazione diminuisce del 30% secondo i dati di Israele”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “La Gran Bretagna continua a contare i casi giornalieri” di Covid-19 “e la mortalità è aumentata di 10 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se uno è vaccinato con una singola” dicovid “può sviluppare unaanche” a causa della“sebbene con frequenza minore rispetto a un non vaccinato. Se uno è vaccinato con due dosi, l’effetto della vaccinazione diminuisce del 30% secondo i dati di Israele”. Lo ha detto Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “La Gran Bretagna continua a contare i casi giornalieri” di Covid-19 “e la mortalità è aumentata di 10 ...

