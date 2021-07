Una vita, anticipazioni 9 luglio: un'accesa discussione (Di venerdì 9 luglio 2021) Genoveva e Marcia si scontreranno ancora una volta. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 9 luglio, rivelano che le due donne avranno un'accesa discussione e la Salmeron fingerà che la rivale l'abbia spinta verso le scale. Nel frattempo, don Armando andrà a trovare sua nipote in carcere e pur disapprovando le sue inclinazioni, le prometterà di aiutarla. Infine, Fabiana non si fiderà di Laura che fa troppo domande su Marcia. Una vita, spoiler 9 luglio: Fabiana non si fida di Laura Il commissario Mendez si è recato da Genoveva per parlare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 luglio 2021) Genoveva e Marcia si scontreranno ancora una volta. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 9, rivelano che le due donne avranno un'e la Salmeron fingerà che la rivale l'abbia spinta verso le scale. Nel frattempo, don Armando andrà a trovare sua nipote in carcere e pur disapprovando le sue inclinazioni, le prometterà di aiutarla. Infine, Fabiana non si fiderà di Laura che fa troppo domande su Marcia. Una, spoiler 9: Fabiana non si fida di Laura Il commissario Mendez si è recato da Genoveva per parlare ...

