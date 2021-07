Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 08:10 (Di venerdì 9 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid salgono i casi in Italia sono 1394 i nuovi positivi individuati ai test Secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati si ferma il calo di ricoveri in terapia intensiva sono Infatti 180 pazienti ricoverati in rianimazione anche gli ingressi giornalieri Secondo i dati del Ministero della Salute sono gli stessi di due giorni fa 8 i ricoveri con sintomi reparti ordinari 1197 in calo di 37 unità trova il segretario di stato francese che affari europei ha sconsigliato ieri di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo a causa della situazione legata al coronavirus ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid salgono i casi in Italia sono 1394 i nuovi positivi individuati ai test Secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati si ferma il calo di ricoveri in terapia intensiva sono Infatti 180 pazienti ricoverati in rianimazione anche gli ingressi giornalieri Secondo i dati del Ministero della Salute sono gli stessi di due giorni fa 8 i ricoveri con sintomi reparti ordinari 1197 in calo di 37 unità trova il segretario di stato francese che affari europei ha sconsigliato ieri di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo a causa della situazione legata al coronavirus ...

