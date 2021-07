Serie C, Ghirelli: “Un onore avere tre siciliane nel nostro campionato” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in vista del nuovo campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di venerdì 9 luglio 2021) Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco, in vista del nuovodi

Advertising

Mediagol : Serie C, Ghirelli: “Un onore avere tre siciliane nel nostro campionato” - PassioneMessina : Ghirelli: “Un onore accogliere il Messina in Serie C” - ILOVEPACALCIO : #Ghirelli: «#SerieC, c'è una trattativa con Sky e con un operatore di Miami. Partite visibili su web, tv e satellit… - rio_vela : @_RomamoR No, ha votato il consiglio federale che non è composto da società ma dai rappresentanti di questi organi:… - taras706ac : RT @ILOVEPACALCIO: #Ghirelli: «Ecco come saranno definiti i Gironi di #SerieC. #Taranto amplia il valore del campionato» - Ilovepalermocal… -