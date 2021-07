Sarri: niente dualismo con Mourinho, mi è simpatico (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Non vedo il dualismo con Josè Mourinho”. Lo ha detto Maurizio Sarri, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, nel centro sportivo della Lazio, a Formello. Il nuovo tecnico biancoceleste ha parlato del suo rapporto con il collega romanista, presentato alla stampa 24 ore prima: “L’ho conosciuto, è un bel personaggio, mi rimane simpatico. Non sento assolutamente il dualismo, lui ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato dal mio. Chiaramente nel derby faremo di tutto e di più per vincere la partita”. Se il portoghese aveva citato Marco Aurelio, Sarri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Non vedo ilcon Josè”. Lo ha detto Maurizio, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, nel centro sportivo della Lazio, a Formello. Il nuovo tecnico biancoceleste ha parlato del suo rapporto con il collega romanista, presentato alla stampa 24 ore prima: “L’ho conosciuto, è un bel personaggio, mi rimane. Non sento assolutamente il, lui ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato dal mio. Chiaramente nel derby faremo di tutto e di più per vincere la partita”. Se il portoghese aveva citato Marco Aurelio,...

