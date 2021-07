Rebus viaggi in Usa dall’Europa. Tutte le restrizioni per i turisti (Di venerdì 9 luglio 2021) È arrivato l’ultimo aggiornamento del Dipartimento di Stato americano sui National Interest Exception (Nie), i permessi di viaggio negli Stati Uniti. Sul sito ufficiale del governo statunitense, si legge che saranno estesi i permessi Nie già concessi, e che i loro beneficiari potranno usarli per entrare più volte sul territorio americano, e non un’unica volta com’era stipulato inizialmente. I permessi Nie sono concessi per chi arriva da Paesi in cui sono ancora in vigore le limitazioni anti-Covid 19. Ad eccezione di chi deve viaggiare per offrire sostegno vitale e o direzione esecutiva in progetti di infrastruttura o per un’attività economica ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) È arrivato l’ultimo aggiornamento del Dipartimento di Stato americano sui National Interest Exception (Nie), i permessi dio negli Stati Uniti. Sul sito ufficiale del governo statunitense, si legge che saranno estesi i permessi Nie già concessi, e che i loro beneficiari potranno usarli per entrare più volte sul territorio americano, e non un’unica volta com’era stipulato inizialmente. I permessi Nie sono concessi per chi arriva da Paesi in cui sono ancora in vigore le limitazioni anti-Covid 19. Ad eccezione di chi deveare per offrire sostegno vitale e o direzione esecutiva in progetti di infrastruttura o per un’attività economica ...

