Pietrangeli: «Berrettini? Gioca una specie di karate. Magari avessi avuto io un servizio come il suo» (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini è in semifinale di Wimbledon come fu per Nicola Pietrangeli nel 1960. Oggi Repubblica intervista Pietrangeli. Di Berrettini dice: «Lo sapete che rischia di essere arrestato? Cammina con un porto d’armi…. Porca miseria… Il suo gioco è una specie di karate, beato lui. Certo, Matteo non c’entra niente, ma per me non è più un tennis molto divertente. Ma Magari avessi avuto un servizio come il suo…». Continua: «I Boris Becker o i Pete Sampras scendevano a rete. Qui ti sparano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteoè in semifinale di Wimbledonfu per Nicolanel 1960. Oggi Repubblica intervista. Didice: «Lo sapete che rischia di essere arrestato? Cammina con un porto d’armi…. Porca miseria… Il suo gioco è unadi, beato lui. Certo, Matteo non c’entra niente, ma per me non è più un tennis molto divertente. Maunil suo…». Continua: «I Boris Becker o i Pete Sampras scendevano a rete. Qui ti sparano ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - TgLa7 : #Tennis: Berrettini va in semifinale a Wimbledon. Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro non ci riusciva - napolista : A Repubblica: «Noi con il legno non potevamo tirare più forte. Mi fa rabbia il fatto che quello di oggi vale come t… - MariaLu91149151 : RT @GiorgiaMeloni: Grande Matteo #Berrettini che raggiunge le semifinali di #Wimbledon! È un risultato storico per il tennis italiano dal m… -