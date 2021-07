Nuovo impegno per Alessandro Siani: sarà in tv con Vanessa Incontrada (Di venerdì 9 luglio 2021) Alessandro Siani guiderà un noto programma di Mediaset che necessità di una nuova coppia di conduttori per la nuova stagione Alessandro Siani, secondo Dagospia c’è una nuova avventura (Getty Images)Al termine dell’ultima stagione televisiva che Mediaset, e in particolare la rete ammiraglia Canale 5, volesse apportare tante modifiche, era chiaro visto gli ascolti per nulla soddisfacenti che alcuni programmi hanno ottenuto. Dopo la cancellazione di Pomeriggio Live la domenica e Live – non è la D’Urso, Canale 5 cambierà i conduttori a un altro storico programma, traino di tanti ascolti. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021)guiderà un noto programma di Mediaset che necessità di una nuova coppia di conduttori per la nuova stagione, secondo Dagospia c’è una nuova avventura (Getty Images)Al termine dell’ultima stagione televisiva che Mediaset, e in particolare la rete ammiraglia Canale 5, volesse apportare tante modifiche, era chiaro visto gli ascolti per nulla soddisfacenti che alcuni programmi hanno ottenuto. Dopo la cancellazione di Pomeriggio Live la domenica e Live – non è la D’Urso, Canale 5 cambierà i conduttori a un altro storico programma, traino di tanti ascolti. POTREBBE INTERESSARTI ...

