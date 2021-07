Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo: “Aveva collaborazione esclusiva ma è nella squadra di Dazn” (Di venerdì 9 luglio 2021) Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo per il mancato rispetto di un contratto appena firmato. L’inadempienza del giornalista romano riguarda una sua intesa di collaborazione esclusiva con l’azienda di Cologno Monzese subito disattesa dall’annuncio di Dazn che ha riportato il telecronista nella sua squadra anche nella prossima stagione, come avvenuto negli ultimi due anni: “A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021)faper il mancato rispetto di un contratto appena firmato. L’inadempienza del giornalista romano riguarda una sua intesa dicon l’azienda di Cologno Monzese subito disattesa dall’annuncio diche ha riportato il telecronistasuaancheprossima stagione, come avvenuto negli ultimi due anni: “A seguito di grave inadempimento delle intese diraggiunte,agirà in ...

