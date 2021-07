Linciaggio in Honduras: 600 persone per uccidere l’italiano Giorgio Scanu (Di venerdì 9 luglio 2021) Una vera e propria tragedia in Honduras costa la vita a Giorgio Scanu, italiano originario della Sardegna residente proprio nella nazione dell’America centrale. Un Linciaggio in piena regola messo a punto da oltre seicento persone che avrebbero fatto irruzione nella casa dell’uomo uccidendolo in modo crudo. Sul web, purtroppo, girano video dell’uccisione dell’uomo che sarebbe stato colpevole, secondo quanto ricostruito dai media locali, di avere ammazzato nella giornata di mercoledì il 74enne vicino di casa, uomo indigente. La dinamica del Linciaggio è molto chiara anche se le autorità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) Una vera e propria tragedia incosta la vita a, italiano originario della Sardegna residente proprio nella nazione dell’America centrale. Unin piena regola messo a punto da oltre seicentoche avrebbero fatto irruzione nella casa dell’uomo uccidendolo in modo crudo. Sul web, purtroppo, girano video dell’uccisione dell’uomo che sarebbe stato colpevole, secondo quanto ricostruito dai media locali, di avere ammazzato nella giornata di mercoledì il 74enne vicino di casa, uomo indigente. La dinamica delè molto chiara anche se le autorità ...

