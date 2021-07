(Di venerdì 9 luglio 2021)e l'oro con Team Usala sua prossima missione. Una di cui Damiansentiva di avere bisogno: 'Ero incerto se venire o no, soprattutto perché speravo di arrivare fino in fondo nei ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Lillard punta su Tokyo: “Voglio l’oro, per farlo sono pronto a...” -

Ultime Notizie dalla rete : Lillard punta

La Gazzetta dello Sport

aveva fatto tutto il training camp della squadra allenata allora da Mike Krzyzewski, ma non aveva superato l'ultima scrematura, quella che aveva ridotto il roster a 12: coach K al talento di ...... ladi diamante di un quintetto che ha chiuso tutto in doppia cifra. Una gara sempre in ... nonostante un ispirato D amianautore di 37 punti con 15 su 31 dal campo , 5 triple a bersaglio ...Secondo Ian Begley di SNY, i Knicks tengono d’occhio la situazione Damian Lillard nel caso in cui il giocatore dovesse essere disponibile sul mercato. Lillard ha ancora tre anni garantiti ed una playe ...