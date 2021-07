La verità sulla (finta) riforma della giustizia (Di venerdì 9 luglio 2021) 00:00 Arriva una bufala gigantesca: la riforma della giustizia. Tranquilli, non è cambiato nulla, si tratta di sola tattica per portare la Cartabia al Quirinale. 03:30 Si mantiene pure l’impianto della riforma sulla prescrizione fatta da quel genio di Bonafede ma con un correttivo. Imbarazzante! 10:50 L’ex sindaco Gianni Alemanno assolto dopo 7 anni e dopo essersi preso del mafioso e del corrotto. Ma, come al solito, sui giornali lo ricordano in pochi. 13:10 La variante Delta pesa sui mercati finanziari, per non parlare delle olimpiadi senza spettatori… 13:55 La storia stupenda di Massimo ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 luglio 2021) 00:00 Arriva una bufala gigantesca: la. Tranquilli, non è cambiato nulla, si tratta di sola tattica per portare la Cartabia al Quirinale. 03:30 Si mantiene pure l’impiantoprescrizione fatta da quel genio di Bonafede ma con un correttivo. Imbarazzante! 10:50 L’ex sindaco Gianni Alemanno assolto dopo 7 anni e dopo essersi preso del mafioso e del corrotto. Ma, come al solito, sui giornali lo ricordano in pochi. 13:10 La variante Delta pesa sui mercati finanziari, per non parlare delle olimpiadi senza spettatori… 13:55 La storia stupenda di Massimo ...

Il principe William censura Harry? Spunta la verità sulla instabilità mentale ilGiornale.it