Inghilterra, variante: quante sono le persone morte anche se vaccinate con doppia dose (Di venerdì 9 luglio 2021) Dall'Inghilterra, che per ora è il modello di riferimento perché è lo stato più avanti nelle vaccinazioni e che ha avviato le riaperture, non arrivano buone notizie. Nonostante la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata, e con doppia dose, continuano ad aumentare in modo esponenziale i contagi da Covid e, soprattutto, iniziano a esserci anche i primi morti. La cosiddetta variante Delta, ovvero quella indiana, a quanto pare se ne frega dei super vaccini. E ora tutti si domandano che cosa l'abbiano fatto a fare se si viene comunque contagiati e se addirittura si può morire.

