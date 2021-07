Gruppo Cassa Centrale | superato positivamente il Comprehensive Assessment della BCE

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilhal’esame delsecondo quanto emerge dagli esiti pubblicati oggi dalla BancaEuropea (BCE). I risultati complessivi dell’esercizio sono i seguenti: CET1 ratio del 17,14% nello scenario «base» rispetto al valore di partenza di dicembre 2019 del 19,72%, significativamente superiore alla soglia di attenzione dell’8% fissata da BCE; CET1 ratio del 10,59%, nello scenario «avverso», rispetto alla soglia minima definita dalla BCE del 5,5%. I risultati sono da considerarsi molto positivi in ragione ...

IlCentrale ha superato l'esame del Comprehensive Assessment secondo quanto emerge dagli esiti pubblicati oggi dalla Banca Centrale Europea (BCE). I risultati complessivi dell'esercizio sono ...Confermata l'elevata solidità patrimoniale e la resilienza anche rispetto agli scenari Covid - 19 "catastrofici" dello Stress Test. IlCentrale ha superato l'esame del Comprehensive Assessment secondo quanto emerge dagli esiti pubblicati oggi dalla Banca Centrale Europea (BCE). I risultati complessivi dell'esercizio sono ...(Teleborsa) – Il Gruppo Cassa Centrale ha superato l’esame del Comprehensive Assessment secondo quanto emerge dagli esiti pubblicati oggi dalla Banca Centrale Europea (BCE). I ...L'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico - scrivono - non ha fornito nessuna risposta sia per le questioni inerenti le prospettive industriali ed occupazionali sia per la gestione ...