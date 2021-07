Giulio Tremonti: "Mai demonizzati i no Global ma preferisco Marx" (Di venerdì 9 luglio 2021) Professor Tremonti, cosa ricorda del G8 di Genova? Non ero né presente né coinvolto, perché al G8 si riunivano i Capi di stato e di governo, e le informazioni che ho sono quelle diffuse dalla stampa. Lei di cosa si stava occupando? Ero in carica, come tutto il secondo governo Berlusconi, solamente da un mese. Il mio impegno era concentrato sull’Italia. Dovevo unificare il ministero dell’economia e il ministero delle finanze (un’operazione tremendamente complessa, senza la quale il governo non poteva partire, perché la legge Bassanini imponeva l’unificazione), in più c’era l’esigenza di colmare un buco di bilancio di cinque mila miliardi di lire lasciato dal precedente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Professor, cosa ricorda del G8 di Genova? Non ero né presente né coinvolto, perché al G8 si riunivano i Capi di stato e di governo, e le informazioni che ho sono quelle diffuse dalla stampa. Lei di cosa si stava occupando? Ero in carica, come tutto il secondo governo Berlusconi, solamente da un mese. Il mio impegno era concentrato sull’Italia. Dovevo unificare il ministero dell’economia e il ministero delle finanze (un’operazione tremendamente complessa, senza la quale il governo non poteva partire, perché la legge Bassanini imponeva l’unificazione), in più c’era l’esigenza di colmare un buco di bilancio di cinque mila miliardi di lire lasciato dal precedente ...

