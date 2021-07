FIGC, cambia il protocollo Covid: gruppo squadra diviso in due. Ecco le novità (Di venerdì 9 luglio 2021) cambiano i protocolli Covid per le squadre In vista della nuova stagione, la FIGC ha varato ed approvato un nuovo protocollo da seguire per limitare i contagi da Covid-19. La principale novità riguarda il gruppo squadra che non sarà più unico, ma diviso in due gruppi più piccoli: da una parte ci saranno i guariti dal Coronavirus e i vaccinati con doppia dose; dall’altra chi non ha contratto il virus, chi non è vaccinato e chi ha ricevuto solamente una dose di vaccino. Chi fa parte di quest’ultimo gruppo dovrà ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)no i protocolliper le squadre In vista della nuova stagione, laha varato ed approvato un nuovoda seguire per limitare i contagi da-19. La principaleriguarda ilche non sarà più unico, main due gruppi più piccoli: da una parte ci saranno i guariti dal Coronavirus e i vaccinati con doppia dose; dall’altra chi non ha contratto il virus, chi non è vaccinato e chi ha ricevuto solamente una dose di vaccino. Chi fa parte di quest’ultimodovrà ...

