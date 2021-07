Easyjet: più voli tra Italia e Regno Unito dopo allentamento misure Covid (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - In seguito all'annuncio dell'atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e l'Italia, Easyjet incrementerà i collegamenti da 7 aeroporti Italiani verso Londra Gatwick e Bristol. Lo fa sapere la compagnia. "Sono stati aggiunti oltre 5mila posti tra l'Italia e gli aeroporti di Londra Gatwick e Bristol. La maggior parte della disponibilità aggiuntiva riguarda alcune tra le destinazioni Italiane preferite dagli inglesi, come Roma e Pisa. Ma nuove frequenze sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - In seguito all'annuncio dell'atteso alleggerimento delleprecauzionali antiper chi viaggia fra ile l'incrementerà i collegamenti da 7 aeroportini verso Londra Gatwick e Bristol. Lo fa sapere la compagnia. "Sono stati aggiunti oltre 5mila posti tra l'e gli aeroporti di Londra Gatwick e Bristol. La maggior parte della disponibilità aggiuntiva riguarda alcune tra le destinazionine preferite dagli inglesi, come Roma e Pisa. Ma nuove frequenze sono ...

