Donna derubata di un orologio e due brillanti: 'Bottino da oltre 400mila euro' (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Donna, una commerciante taiwanese , è stata derubata di un Rolex e due gioielli per il valore di oltre 400mila euro : la rapina è avvenuta a lo scorso 12 giugno, ma solo ieri la vittima ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Una, una commerciante taiwanese , è statadi un Rolex e due gioielli per il valore di: la rapina è avvenuta a lo scorso 12 giugno, ma solo ieri la vittima ha ...

Advertising

a42nno : RT @SkyTG24: Milano, donna derubata di brillanti e Rolex per 410mila euro - statodelsud : Milano, donna derubata di brillanti e Rolex per 410mila euro - Pino__Merola : Milano, donna derubata di brillanti e Rolex per 410mila euro - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milano, donna derubata di brillanti e Rolex per 410mila euro - SkyTG24 : Milano, donna derubata di brillanti e Rolex per 410mila euro -