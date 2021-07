Death Stranding Director' s Cut sarà il primo gioco PS5 con supporto ' ultra-wide' ?

(Di venerdì 9 luglio 2021)sta per ottenere una versione's Cut su PlayStation 5 e secondo PlayStation Blog ilavrà una caratteristica particolare. All'interno del post pubblicato per l'occasione si legge: "Scegliete tra due modalità di riproduzione: Performance in 4K con upscale e fino a 60 FPS o Fidelity in 4K nativo, entrambe conHDR e". Il titolo di Hideo Kojima quindi potrebbe essere ilper PlayStation 5 a ricevere il. Oltre a ...

Come promesso dallo stesso Hideo Kojima al Summer Game Fest ,Director's Cut è tornato a mostrarsi ieri sera durante lo State of Play .PS5 sta per ricevere il primo gioco console a supportare l'ultrawide , come anticipato ieri sera all'ultimo State of Play. Il gioco in questione altri non è che, che aggiungerà questa funzionalità con l'arrivo della sua Director's Cut . La Director's Cut ha ottenuto ieri un corposo trailer che ne ha dettagliato la data d'uscita e le ...L'evento è durato circa 30 minuti e ha visto come protagonisti 2 titoli molto attesi, ovvero Deathloop e Death Stranding Director's Cut. Deathloop Finalmente Sony ha mostrato una lunga sequenza di ...L'evento State of Play di Sony si conclude con tanti annunci e i trailer di ben 8 giochi per PS4 e PS5 in uscita: eccoli tutti.