Dart | la missione per la difesa planetaria è necessaria ma piena di condizionali

(Di venerdì 9 luglio 2021) Mai Aida è stata così celeste. Non parliamo dell’opera di Giuseppe Verdi, ma della collaborazione internazionale Asteroid Impact and Deflection Assessment, ovvero “valutazione della deflessione di asteroidi per impatto” fra la statunitense Nasa e l’Esa, Agenzia spaziale europea. Obiettivo: la, attività che comprende tutte le capacità necessarie per affrontare il rischio presentato dai Near-Earth Objects (NEO), asteroidi e comete con orbite che li portano a transitare entro 50 milioni di chilometri da quella terrestre. Quindi potenzialmente pericolosi. Potrebbero impattare la Terra, con effetti catastrofici. Un asteroide è un piccolo corpo ...