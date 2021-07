Da Mancini a mezza Serie A, tutti pazzi per Berrettini: e per il Napoli è "immenso!" (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo fa la storia e conquista la finale di Wimbledon: dal c.t. al club campano, ecco le reazioni sui social del mondo dello sport Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo fa la storia e conquista la finale di Wimbledon: dal c.t. al club campano, ecco le reazioni sui social del mondo dello sport

Advertising

Ozgdogar : Unpopular opinion : Più di mezza Inter del Triplete l'ha costruita un certo #Mancini, #Mourinho ha senza ombra di… - PandArancio : @AndreaInterNews - gml73 : @ipernapoli Assurdo rinunciare ad @Lor_Insigne Era distrutto ma l'unico ad accendere la luce. Ha fatto il terzino,… - Vallina84s : Però Mancini, io capisco il non voler infierire sul ragazzo, ma non ne becca mezza e ci stiamo giocando le chiappe.… - blvckgnr : CIOÈ STO CESSO NON LO HA MESSO NEMMENO A VITTORIE SICURE E LO METTE CONTRO LA SPAGNA GESÙ DIO MANCINI SEI UNA MEZZA SEGA -