Covid | sole e raggi ultravioletti non sono nocivi | pubblicata la ricerca dei napoletani Monfrecola e Fabbrocini

"Alla luce dei dati in nostro possesso, l'esposizione al sole naturale o agli UV artificiali non comporterebbe rischi di maggiore suscettibilità alla malattia Covid-19; è, inoltre, verosimile che nel caso in cui il paziente sia stato recentemente contagiato, la risposta infiammatoria, responsabile degli effetti più lesivi della malattia possa essere molto meno esasperata". Così Giuseppe Monfrecola, esperto di fotodermatologia dell'Università Federico II, alla luce della review dal titolo "Ultraviolet radiation, vitamin D and Covid-19" pubblicata di recente sull' Italian Journal of Dermatology and ...

Nei primi sette giorni di luglio in Lombardia la variante Alpha è al 24% (142 casi) e la variante Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite. Sono i risultati del monitoraggio sui nuovi casi per individuare le variante della Direzione Welfare della Regione Lombardia. Nel mese di giugno la variante ...

Covid. Iss: 6 regioni e 2 province a rischio moderato, in rialzo Rt e incidenza ... sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in 7 giorni". Lo comunica in una nota ... la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento dei casi di Covid che ...

Variante Delta, cresce la sua diffusione in Lombardia. TUTTI I DATI La sorvegliata speciale di queste settimane nella lotta al Covid-19 è la variante Delta. Fondamentali sono le indagini sui positivi che permettono di inquadrare il suo grado di diffusione: ricordiamo ...

Nei primi sette giorni di luglio in Lombardia la variante Alpha è al 24% (142 casi) e la variante Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di 603 genotipizzazioni eseguite. Sono i risultati del monitoraggio sui nuovi casi per individuare le variante della Direzione Welfare della Regione Lombardia. Nel mese di giugno la variante ...

"Alla luce dei dati in nostro possesso, l'esposizione al sole naturale o agli UV artificiali non comporterebbe rischi di maggiore suscettibilità alla malattia Covid-19; è, inoltre, verosimile che nel ...

La sorvegliata speciale di queste settimane nella lotta al Covid-19 è la variante Delta. Fondamentali sono le indagini sui positivi che permettono di inquadrare il suo grado di diffusione: ricordiamo ...