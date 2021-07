Covid, Pregliasco: “Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sulle nuove varianti” del coronavirus “effettivamente non sappiamo davvero ancora se questi vaccini funzionano. Bisognerà vedere un po’ nel tempo. Il dato inglese mi pare che faccia già vedere qualche segnale di crescita della mortalità. Anche il dato italiano, buono, è riferito a quello che noi abbiamo in questo momento, quindi ancora una variante alfa prevalente”. Lo ha detto a ‘I numeri della pandemia’, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad una immunità di gregge. In realtà, mancando la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sulle” del coronavirus “effettivamente nondavvero ancora se questi. Bisognerà vedere un po’ nel tempo. Il dato inglese mi pare che faccia già vedere qualche segnale di crescita della mortalità. Anche il dato italiano, buono, è riferito a quello che noi abbiamo in questo momento, quindi ancora una variante alfa prevalente”. Lo ha detto a ‘I numeri della pandemia’, su Sky TG24, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad una immunità di gregge. In realtà, mancando la ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - occhio_notizie : Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti' - kiajo76 : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - emanugi07 : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. - enricamaurizia : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Non sappiamo se #vaccini funzionano su nuove varianti'. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Covid, Pregliasco: "Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti" Leggi anche Covid, Pregliasco: "Vacanze? L'Italia è più sicura" 'Se è vero che ora non c'è bisogno di una dose di richiamo, è bene prepararsi per il futuro e organizzare una possibilità di ...

Covid, Pregliasco: 'Vacanze? L'Italia è più sicura' Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano dopo l'appello dell'Oms Europa a valutare attentamente la necessità di viaggiare quest'estate.

Covid, Pregliasco: “Non sappiamo se vaccini funzionano su nuove varianti” “Sulle nuove varianti” del coronavirus “effettivamente non sappiamo davvero ... il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad ...

È già caos per la terza dose di vaccino: "I dati non ci sono". Siluro di Burioni sui profitti di Big Pharma Il governo europeo ha prenotato ulteriori approvvigionamenti di vaccini Pfizer e Moderna per una eventuale terza dose e sui social ci si chiede, ...

Leggi anche: "Vacanze? L'Italia è più sicura" 'Se è vero che ora non c'è bisogno di una dose di richiamo, è bene prepararsi per il futuro e organizzare una possibilità di ...Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell'Università Statale di Milano dopo l'appello dell'Oms Europa a valutare attentamente la necessità di viaggiare quest'estate.“Sulle nuove varianti” del coronavirus “effettivamente non sappiamo davvero ... il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il rischio – ha aggiunto – è che non arriveremo ad ...Il governo europeo ha prenotato ulteriori approvvigionamenti di vaccini Pfizer e Moderna per una eventuale terza dose e sui social ci si chiede, ...