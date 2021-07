Covid | Nigeria rileva il suo primo caso di variante Delta

Advertising

LSquame : @enzo_barletta @sscnapoli @dries_mertens14 se la Nigeria va in fondo è un mese e poi meglio rimbambito lui che dopa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nigeria

ANSA Nuova Europa

Laha annunciato il suo primo caso di variante Delta nel Paese durante la pandemia di. Lo conferma sul proprio sito web il Centro per il controllo delle malattie della(Ncdc), specificando che la variante è stata rilevata in un viaggiatore sottoposto a un test di routine ...Di questi ultimi i primi dieci Paesi di provenienza sono: Marocco,, Ecuador, Albania, Perù, ... nel 2020, sono stati molteplici grazie ai suoi servizi attivi anche durante l'emergenza- ...La variante Delta non è la sola delle varianti covid a preoccupare, in Italia ad oggi sono 11 quelle presenti ma quali sono pericolose?(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Nigeria ha annunciato il suo primo caso di variante Delta nel Paese durante la pandemia di Covid. Lo conferma sul proprio sito web il Centro per il controllo delle malattie ...