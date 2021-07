Conte: «Italia completa, Inghilterra forte sugli esterni ma Wembley può essere una zavorra» (Di venerdì 9 luglio 2021) Antonio Conte ha analizzato la finale dell’Europeo che si disputerà domenica sera tra Italia e Inghilterra Antonio Conte, ex commissario tecnico della Nazionale, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la finale di Euro 2020 che si giocheranno domenica Italia e Inghilterra. Italia – «Nel calcio moderno un allenatore deve insegnare alla sua squadra i tre momenti nelle due fasi di possesso e non possesso palla. E i giocatori, a loro volta, devono capire quando metterli in pratica durante una partita. La fase di possesso prevede tre tipi di costruzione di gioco: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Antonioha analizzato la finale dell’Europeo che si disputerà domenica sera traAntonio, ex commissario tecnico della Nazionale, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la finale di Euro 2020 che si giocheranno domenica– «Nel calcio moderno un allenatore deve insegnare alla sua squadra i tre momenti nelle due fasi di possesso e non possesso palla. E i giocatori, a loro volta, devono capire quando metterli in pratica durante una partita. La fase di possesso prevede tre tipi di costruzione di gioco: ...

marcodimaio : Dopo #Conte, pare ci sia una fetta di sinistra in Italia che vede in #Fedez il nuovo riferimento del progressismo.… - Gazzetta_it : Antonio Conte: 'L'Italia sa fare tutto e la finale è meritata. Contro l'Inghilterra senza avere paura'. #Euro2020 - matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Conte non ha dubbi: è la cerniera difensiva il vero grande punto di forza dell'Italia ?????? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Antonio Conte: 'L'Italia sa fare tutto e la finale è meritata. Contro l'Inghilterra senza avere paura'. #Euro2020 https://… -