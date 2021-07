Ceppaloni | truffa aggravata per ottenere i soldi dell’alluvione | sequestrati 128mila euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per € 128.000,00 emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita per ipotesi di reato, in concorso, diper il conseguimento di erogazioni pubbliche (Artt. 110 e 640 bis c,p.). Il provvedimento ablativo, eseguito da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Benevento, è stato disposto nei confronti di n. 3 indagati, per i ...