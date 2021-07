Censura e piattaforme. Trump dichiara guerra alle Big Tech (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se lo possono fare a me, lo possono fare anche a voi – e credetemi, lo faranno”. Dalle colonne del Wall Street Journal l’ex presidente americano Donald Trump si è lanciato in un durissimo j’accuse contro Big Tech, le grandi corporazioni tecnologiche americane, e la loro decisione di sospenderlo dalle proprie piattaforme. L’editoriale è apparso giovedì, un giorno dopo la conferenza in cui ha annunciato di aver fatto partire tre class action distinte contro Facebook, Google e Twitter e i rispettivi CEO. Si sta prefigurando un caso di altissimo profilo. Il team legale di Trump chiede che gli ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se lo possono fare a me, lo possono fare anche a voi – e credetemi, lo faranno”. Dcolonne del Wall Street Journal l’ex presidente americano Donaldsi è lanciato in un durissimo j’accuse contro Big, le grandi corporazioni tecnologiche americane, e la loro decisione di sospenderlo dproprie. L’editoriale è apparso giovedì, un giorno dopo la conferenza in cui ha annunciato di aver fatto partire tre class action distinte contro Facebook, Google e Twitter e i rispettivi CEO. Si sta prefigurando un caso di altissimo profilo. Il team legale dichiede che gli ...

