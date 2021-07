Calciomercato Udinese, Joronen è l’erede di Musso: i dettagli (Di venerdì 9 luglio 2021) Jesse Joronen è sempre più vicino all’Udinese: il portiere finlandese sarà l’erede di Juan Musso. I dettagli sulla trattativa L’Udinese è al lavoro per trovare il sostituto di Juan Musso: il forte portiere argentino difenderà i pali dell’Atalanta di Gasperini nella prossima stagione, dopo stagioni fantastiche in Friuli. Come riportato da Sky Sport, l’Udinese è vicinissima a chiudere la trattativa con il Brescia per Jesse Joronen: il finlandese è l’erede designato di Musso. Piaceva anche al Genoa ma ormai è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Jesseè sempre più vicino all’: il portiere finlandese saràdi Juan. Isulla trattativa L’è al lavoro per trovare il sostituto di Juan: il forte portiere argentino difenderà i pali dell’Atalanta di Gasperini nella prossima stagione, dopo stagioni fantastiche in Friuli. Come riportato da Sky Sport, l’è vicinissima a chiudere la trattativa con il Brescia per Jesse: il finlandese èdesignato di. Piaceva anche al Genoa ma ormai è ...

