Bonus per l’edilizia: più sono generosi, più sono difficili da ottenere. Avrei tre consigli (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando ero ragazzo si parlava di Bonus-malus; poi, visto che nessuno gradiva la seconda parte, si è arrivati alla politica dei Bonus. Di cosa si tratta? Lo stato per favorire qualche attività, ritenuta virtuosa, elargisce un incentivo che facilita il comportamento positivo del cittadino. Nel campo dell’edilizia, per evitare il consumo di suolo e di terreni con nuove costruzioni, si è voluta premiare la ristrutturazione dei vecchi edifici. A quanto mi ricordo si è iniziato con un Bonus del 36 per poi negli anni passare a 50, 65, 75 , 80, 90 e attualmente 110 per cento. Per evitare che si determinino eccessivi profitti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando ero ragazzo si parlava di-malus; poi, visto che nessuno gradiva la seconda parte, si è arrivati alla politica dei. Di cosa si tratta? Lo stato per favorire qualche attività, ritenuta virtuosa, elargisce un incentivo che facilita il comportamento positivo del cittadino. Nel campo del, per evitare il consumo di suolo e di terreni con nuove costruzioni, si è voluta premiare la ristrutturazione dei vecchi edifici. A quanto mi ricordo si è iniziato con undel 36 per poi negli anni passare a 50, 65, 75 , 80, 90 e attualmente 110 per cento. Per evitare che si determinino eccessivi profitti ...

Advertising

AntoVitiello : ????Accordo raggiunto per #Giroud al #Milan, mancano solo visite e firme da programmare. Al #Chelsea indennizzo da un… - CottarelliCPI : Faccio un tweet impopolare. Oggi parte il bonus da 100 euro per il televisore. Per tutti. Finisce il cashback e com… - AntoVitiello : Raggiunto accordo finale per #Tonali al #Milan. 10 mln totali bonus compresi, più il cartellino di #Olzer. Dieci mi… - LukeFenek : RT @sa_cantone: Passi avanti per il rinnovo di #Kessie con il #Milan. Non c'è ancora l'accordo, ma aumenta l'ottimismo di fronte all'ultima… - robertozamboni7 : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… -