Bonus per l'edilizia: più sono generosi, più sono difficili da ottenere. Avrei tre consigli (Di venerdì 9 luglio 2021) ... pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in gennaio e un iter interpretativo che dura alcuni mesi. In un mercato, quello dell'edilizia, che richiede mesi per le approvazioni da parte dei comuni e per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) ... pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in gennaio e un iter interpretativo che dura alcuni mesi. In un mercato, quello dell', che richiede mesi per le approvazioni da parte dei comuni e per il ...

Advertising

AntoVitiello : ????Accordo raggiunto per #Giroud al #Milan, mancano solo visite e firme da programmare. Al #Chelsea indennizzo da un… - CottarelliCPI : Faccio un tweet impopolare. Oggi parte il bonus da 100 euro per il televisore. Per tutti. Finisce il cashback e com… - AntoVitiello : Raggiunto accordo finale per #Tonali al #Milan. 10 mln totali bonus compresi, più il cartellino di #Olzer. Dieci mi… - gjscco : RT @ilfattoblog: Bonus per l’edilizia: più sono generosi, più sono difficili da ottenere. Avrei tre consigli - IlCastiga : RT @27_giulia: Ho smesso di chiedere lo scontrino/fattura quando ho capito che “pagare tutti per pagare meno” era una stronzata. Più glie… -