Berrettini-Hurkacz oggi | Semifinale Wimbledon 2021 | orario | tv | programma | streaming

(Di venerdì 9 luglio 2021) Matteova alla caccia di qualcosa di storico per il tennis italiano, che una finale nel singolare maschile dinon l’ha mai vista in tutta la propria storia. Per farcela, però, deve battere il polacco Hubert, quest’anno già avvezzo ai grandi risultati e giustiziere di Roger Federer ai quarti. Erano 61 anni che un giocatore del nostro Paese non si arrampicava fino a questo punto del torneo: ci riuscì Nicola Pietrangeli, che perse in cinque set contro Rod Laver e, forse, vide svanire l’unica vera occasione di vincere i Championships, dato che in finale ci sarebbe stato Neale Fraser, che aveva sempre sofferto il re ...

Matteosi è qualificato per la semifinale di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger - Aliassime e in semifinale troverà il polacco Herbertche ha ...Venerdì Matteosarà di fronte all'appuntamento con la storia. Alle 14.30, sul campo principale, sfiderà il polacco Herbertper riuscire a fare quello che a nessun tennista italiano ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere in tv Berrettini-Hurkacz - Le quote dei bookmakers sull'incontro - Tutti gli italiani in semifinale di uno Slam - Tutti i numeri di Matteo Berrett ...Oggi quando in Italia saranno le 14.30 Matteo Berrettini entrerà sul centrale di Wimbledon per giocare la prima delle due semifinali dei Championships affrontando Hubert Hurkacz. Un italiano ...