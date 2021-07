Assemblea di lega | De Laurentiis contro tutti | attacca Marotta ed il Ministro Giorgetti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 luglio 2021) "Una sceneggiata di pessimo gusto", la descrive così, il giornalista Paolo Bargiggia sul suo portale online nel raccontare la vicenda relativa allo stra Aurelio Deed ildello Sviluppo Economico Giancarloandato in scena nell'diil 1 luglio. Tra le altre cose, insi discuteva sulla questione della riapertura degli stadi con l’avvio della nuova stagione e giustamentei presidenti spingono per la riapertura totale. Per farlo, Federcalcio e...