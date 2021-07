Variante Delta, Francia: “Non andate in Spagna e Portogallo” (Di giovedì 8 luglio 2021) I francesi “evitino” le vacanze in Spagna e Portogallo come misura preventiva per tutelarsi dal contagio dal coronavirus, in particolare dalla Variante Delta. Lo ha detto il ministro degli Affari europei Clement Beaune intervistato da France 2. ”Chi non ha già prenotato le vacanze, eviti Spagna e Portogallo”, ha detto il ministro, parlando di una misura di ”prudenza, è una raccomandazione su cui insisto. Meglio andare in Francia o in un altro Paese, ma abbiamo una situazione particolarmente preoccupante soprattutto in Portogallo”. “Stiamo monitorando in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) I francesi “evitino” le vacanze income misura preventiva per tutelarsi dal contagio dal coronavirus, in particolare dalla. Lo ha detto il ministro degli Affari europei Clement Beaune intervistato da France 2. ”Chi non ha già prenotato le vacanze, eviti”, ha detto il ministro, parlando di una misura di ”prudenza, è una raccomandazione su cui insisto. Meglio andare ino in un altro Paese, ma abbiamo una situazione particolarmente preoccupante soprattutto in”. “Stiamo monitorando in ...

