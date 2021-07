Ufficiale | Olimpiadi di Tokyo 2020 senza pubblico

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 luglio 2021) Si aspettava solo l’ufficialità, arrivata nelle scorse ore.ripristina lo stato di emergenza, che entrerà in vigore dal 12 luglio a causa di un rialzo dei contagi da Covid-19. L’annuncio è arrivato dal ministro con delega ai Giochi Olimpici di, Tamayo Marukawa., JAPAN – AUGUST 13: A logo is displayed on a fence surrounding theOlympics Equestrian Park on August 13, 2018 in, Japan. The park is one of a number of venues in and around Japan’s capital that will host events for theOlympic ...