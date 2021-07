Spalletti: «Totti aveva materiale per fare una fiction su di lui, invece l’ha fatta su di me» (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti e Totti. Argomento Totti in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto: «Mi fa piacere aver dato materiale a Totti per fare una fiction. Dico però che aveva materiale per farla su di lui, sarebbe venuta benissimo. invece l’ha fatta su di me. Mi dispiace che la serie tv abbia ricevuto critiche. Se me l’avesse chiesto, avevo materiale per un paio di scene per fare il pieno. Ma comunque non voglio sottrarmi a questo argomento, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021). Argomentoin conferenza stampa, Lucianoha risposto: «Mi fa piacere aver datoperuna. Dico però cheper farla su di lui, sarebbe venuta benissimo.su di me. Mi dispiace che la serie tv abbia ricevuto critiche. Se me l’avesse chiesto, avevoper un paio di scene peril pieno. Ma comunque non voglio sottrarmi a questo argomento, ...

Advertising

nerazzurro32 : RT @marifcinter: Spalletti: “Mi piace aver dato la possibilità a Totti di fare la fiction. Ma posso assicurarvi che c’erano contenuti anche… - marco_rogerio_ : RT @NicoSchira: Stoccatina di Luciano #Spalletti a Francesco #Totti: “Sono felice di avergli fatto fare una fiction, ma potevano farla anch… - EskimoMrc : RT @marifcinter: Spalletti: “Mi piace aver dato la possibilità a Totti di fare la fiction. Ma posso assicurarvi che c’erano contenuti anche… - AndreaZeoli : RT @D_Tirinnanzi: Spalletti: 'Mi dispiace la fiction su Totti non sia andata benissimo. Me lo avessero detto prima, avrei potuto consigliar… - Cafeponci : RT @nonleggerlo: “Sono felice di aver dato a #Totti la possibilità di fare una fiction, ma aveva i contenuti per farla pure su di lui. Mi s… -