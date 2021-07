Sfregiano anche la sua divisa | il generale Figliuolo ritratto così | l' ultima bassezza di Vauro e Fatto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sparare sul mucchio. Questa la tattica adottata dalQuotidiano di Marco Travaglio nei giorni in cui si sta consumando lo psicodramma M5s, con la frattura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che sta facendo crollare a pezzi ciò che restava dei pentastellati. Periodo durissimo, per direttor Travaglio, che vede il "suo" avvocato del popolo o presunto tale crollare sotto i colpi del comico. Eecco che oggi la prima pagina è tutta contro Mario Draghi e Marta Cartabia, "come Berlusconi", sparacchia il quotidiano. La ragione? "Il nuovo Salvaladri", come titolo di apertura. Già, il governo rimette mano alla vergognosa riforma della prescrizione ...