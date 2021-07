Saman | una rivelazione sconvolgente | “È viva | ecco dove la tengono”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il casoAbbas continua a tenere banco, durante la puntata di “Chi l’ha visto?” il fidanzato ha alimentato la speranza parlando di un scenarioe Saqib (Google Immagini)La scomparsa diAbbas continua a far discutere. Il caso è stato approfondito nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?“. In cui il vero fidanzato della ragazza è tornato a parlare. La ragazza è scomparsa lo scorso 29 aprile da Novellara. Gli indagati su cui la procura indaga sarebbero i genitori che avrebbero commesso qualcosa di orrendo per il rifiuto di lei al matrimonio ...

Advertising

dankalorenzetti : SAMAN una ragazza coraggiosa che ha denunciato, si è rivolta ai servizi sociali, alle forze dell' ordine ... e ha ricevuto risposte pavide - infoitinterno : Saman Abbas, ricerche ancora a vuoto. Il fidanzato: «Forse rapita da una donna del clan: spero sia ancora viva» - Se23rex : iN SIRIA CRESCE LA RABBIA CONTRO I DELITTI D'ONORE DOPO L'UCCISIONE DI UNA RAGAZZA 18ENNE... - sabrina84880573 : RT @EdoardoManzell1: @Capezzone sei semplicemente un grande. Nient’altro da dire! C’è una ragazza morta (#Saman) e loro pensano ai nomi al… - Capera20239698 : Proporrei a @Parpiglia di guardare la puntata di chi l' ha visto e di vedere se si può aiutare in qualche modo il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Saman una

...indirezione precisa, da cui sono tornati due ore e mezza dopo. Secondo gli inquirenti, in questo tempo hanno raggiunto il punto preciso in cui allestire il luogo di sepoltura della poveraAprendovaligia, Ayub, in lacrime, ha tirato fuori un abito tipico di colore rosa, ricamato . Poi ha mostrato anche l'anello che gli aveva regalato, il pegno del loro amore. "Spero che non ...Proprio il fidanzato, nel corso della trasmissione, Saqib ha fatto vedere non solo l’abito da sposa che Saman aveva già scelto. Successivamente ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti e che ...Nel tentativo disperato di opporsi al matrimonio combinato con un cugino Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni scomparsa da oltre due mesi a Novellara, aveva anche provato a togliersi la vita.