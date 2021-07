Ridere in faccia alla morte (Di giovedì 8 luglio 2021) Non si cambia mai sino in fondo. L’Italia più bella a memoria di giovanotti e fanciulle, educata da Mancini nell’arte del bel gioco – plasmata finalmente da un’idea tattica, capace nel palleggio, rapida ed efficace – arriva a guadagnare la finale europea con lo stoicismo e la pazienza, le virtù proletarie inscritte nel Dna azzurro sin dai tempi di Bearzot e Vicini. La vittoria sulla Spagna, di bianco vestita come gli officianti di antichi riti funebri del paganesimo mediterraneo, è parsa meritata e quasi ovvia nella prima frazione, e via via più dubbia, improbabile, pressoché impossibile dopo la rete del pareggio. Chi non ha tremato fra l’80’ e la proclamazione dei supplementari ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Non si cambia mai sino in fondo. L’Italia più bella a memoria di giovanotti e fanciulle, educata da Mancini nell’arte del bel gioco – plasmata finalmente da un’idea tattica, capace nel palleggio, rapida ed efficace – arriva a guadagnare la finale europea con lo stoicismo e la pazienza, le virtù proletarie inscritte nel Dna azzurro sin dai tempi di Bearzot e Vicini. La vittoria sulla Spagna, di bianco vestita come gli officianti di antichi riti funebri del paganesimo mediterraneo, è parsa meritata e quasi ovvia nella prima frazione, e via via più dubbia, improbabile, pressoché impossibile dopo la rete del pareggio. Chi non ha tremato fra l’80’ e la proclamazione dei supplementari ...

