Quel contratto da 10 miliardi per il cloud del Pentagono che fa gola a Microsoft e Amazon (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Dipartimento della difesa ha stracciato il vecchio appalto e ora vuole affidarsi a più fornitori cloud. Amazon rientra in campo dopo la prima assegnazione alla sola Microsoft Il Pentagono Foto di David Mark da PixabayUna partita da 10 miliardi di dollari, ambita per il prestigio che la commessa avrebbe fornito: lavorare per il Pentagono fornendo per dieci anni i servizi in multi-cloud necessari al Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Il progetto Jedi (acronimo per Joint enterprise defense infrastructure cloud) era un piatto dapprima promesso ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Dipartimento della difesa ha stracciato il vecchio appalto e ora vuole affidarsi a più fornitoririentra in campo dopo la prima assegnazione alla solaIlFoto di David Mark da PixabayUna partita da 10di dollari, ambita per il prestigio che la commessa avrebbe fornito: lavorare per ilfornendo per dieci anni i servizi in multi-necessari al Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Il progetto Jedi (acronimo per Joint enterprise defense infrastructure) era un piatto dapprima promesso ...

Advertising

dalbertocarlos_ : @okcampionekekw @AcmDuivel @PandArancio Non in quel senso, ma se tutta Europa ti ride dietro, perché questo ho vist… - dalbertocarlos_ : @theboss_1908 @DucaAndrea85 @orialismo Quella era solo la base, aveva dei bonus abbastanza importanti rapportato alla base quel contratto - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: Ma fu solo quando Sarah Nelmes, una lattaia che aveva contratto il vaiolo bovino, andò da Edward a farsi visitare, che… - annalisapanello : RT @JohannesBuckler: Edward notò una cosa. I mungitori che avevano contratto il vaiolo bovino non erano contagiati dal vaiolo umano, malgr… - DanieleGianca : @JBP_OfficialTW @jerryscottismo Vabbè dai, per quanto riguarda Pau Lopez è più colpa di chi lo ha preso a quelle cifre e quel contratto. -