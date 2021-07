Pietro Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi in appello per la morte di Gaia e Camilla (Di giovedì 8 luglio 2021) Cinque anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo: è la pena, formalizzata oggi dalla corte d’assise di appello di Roma, che Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, ha concordato con la procura generale della capitale, in relazione alla morte delle studentesse 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 in Corso Francia. In primo grado, lo scorso 19 dicembre, Genovese era stato condannato in abbreviato dal gup Gaspare Sturzo a 8 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Cinquee quattrodi reclusione per omicidio stradale plurimo: è la pena, formalizzata oggi dalla corte d’assise didi Roma, che, figlio del regista Paolo, ha concordato con la procura generale della capitale, in relazione alladelle studentesse 16enniVon Freymann eRomagnoli, travolte la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 in Corso Francia. In primo grado, lo scorso 19 dicembre,era statoin abbreviato dal gup Gaspare Sturzo a 8 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sedicenni investite e uccise a Corso Francia a Roma, l'investitore Pietro Genovese concorda in appello 5 anni e 4 mesi #ANSA - ChiaraRommi : RT @rtl1025: ?? Pietro #Genovese, il ventenne romano che investì e uccise due ragazze di 16 anni la notte del 21 dicembre del 2019 in Corso… - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Pietro Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi in appello per la morte di Gaia e Camilla - MediasetTgcom24 : Sedicenni investite e uccise a Roma, Pietro Genovese concorda in Appello 5 anni e 4 mesi #PietroGenovese… - ultimoranet : #Roma, travolse e uccise due ragazze 16enni in corso Francia: Pietro Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi in appello. ?? @ultimoranet -