OnePlus Nord 2 5G: presentazione ufficiale a luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) A luglio verrà presentato l'ultimo smartphone di casa OnePlus, il Nord 2 5G. Vediamo assieme la data di presentazione ufficiale Il 2020 è stato un anno importante per OnePlus. L'anno scorso, si è ampliata la famiglia OnePlus con l'introduzione di OnePlus Nord, una linea di smartphone più accessibile che ha riaffermato la missione di condividere la grande tecnologia con il mondo. Grazie alla fedele community e ai nuovi utenti, OnePlus Nord è stato uno dei migliori prodotti di successo di sempre. In ...

