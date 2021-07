Maxischermo per la finale, dove guardare la partita in Toscana (Di giovedì 8 luglio 2021) Firenze, 8 luglio 2021 - dove guardare sul Maxischermo la finale Italia - Inghilterra? Domenica 11 luglio alle 21 c'è l'ultimo atto degli Europei 2020, un appuntamento sentitissimo dall'Italia che non ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Firenze, 8 luglio 2021 -sullaItalia - Inghilterra? Domenica 11 luglio alle 21 c'è l'ultimo atto degli Europei 2020, un appuntamento sentitissimo dall'Italia che non ...

Advertising

ciccia61 : RT @AliprandiJacopo: ?? Ecco il maxischermo che ha fatto installare #Mourinho a bordocampo per visionare gli esercizi e gli schemi tattici.… - alechilo1 : RT @AliprandiJacopo: ?? Ecco il maxischermo che ha fatto installare #Mourinho a bordocampo per visionare gli esercizi e gli schemi tattici.… - gizzo97 : RT @AliprandiJacopo: ?? Ecco il maxischermo che ha fatto installare #Mourinho a bordocampo per visionare gli esercizi e gli schemi tattici.… - Lucatt_ : RT @AliprandiJacopo: ?? Ecco il maxischermo che ha fatto installare #Mourinho a bordocampo per visionare gli esercizi e gli schemi tattici.… - filippoASR1927 : RT @AliprandiJacopo: ?? Ecco il maxischermo che ha fatto installare #Mourinho a bordocampo per visionare gli esercizi e gli schemi tattici.… -