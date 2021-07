Mancano gli Infermieri? Niente paura a Reggio Emilia vogliono sostituirli con OSS con “competenze” infermieristiche

Leggi su cityroma

(Di giovedì 8 luglio 2021) In ASPgli, la soluzione si trova. Apensano seriamente dicon OSS dotati di “stiche. E’ scandalo adove per far fronte alla carenza dila locale Azienda Servizi alla Persona ha pensato di formare gli OSS dando loro “stiche. La legge non glielo permette ovviamente ed è già polemica sui social. Gli Operatori Socio Sanitari ...