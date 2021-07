Lino Banfi, una programmazione speciale sui canali Mediaset per il compleanno dell’artista pugliese (Di giovedì 8 luglio 2021) Retequattro e Cine34 festeggiano l’85esimo compleanno di Lino Banfi, dedicandogli tre serate, giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 luglio sulle reti Mediaset con dieci grandi classici, tra cui L’allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana e L’infermiera nella corsia dei militari. Nel corso della lunga carriera è stato diretto da Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. Ha segnato l’immaginario collettivo, quale protagonista di tanti film di un genere unico, come quello della commedia sexy all’italiana. Ha recitato in ruoli drammatici. È stato definitivamente consacrato da fiction come Un medico in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Retequattro e Cine34 festeggiano l’85esimodi, dedicandogli tre serate, giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 luglio sulle reticon dieci grandi classici, tra cui L’allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana e L’infermiera nella corsia dei militari. Nel corso della lunga carriera è stato diretto da Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. Ha segnato l’immaginario collettivo, quale protagonista di tanti film di un genere unico, come quello della commedia sexy all’italiana. Ha recitato in ruoli drammatici. È stato definitivamente consacrato da fiction come Un medico in ...

michymus2 : @Marco_antifa @vivisantoro77 @PossibileIt @civati @Fedez @Civatl Scusa, ma perché Fedez e non Lino Banfi, Massimo B… - TataChips86 : RT @msfabiola_: Giochiamo il giorno del compleanno di Lino Banfi, con Mattarella in tribuna a farci da talesmano e la nostra Raffa dall'alt… - Italia_Notizie : Lino Banfi: “Raffaella Carrà mi mandò un messaggio in diretta in un momento in cui ero molto giù” - infoitcultura : Raffaella Carrà, Lino Banfi piange a Estate in diretta: 'Mi mandò un messaggio quando mi tolsero un programma' - infoitcultura : Lino Banfi, quanto guadagna il “nonno più famoso d’Italia” -