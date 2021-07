La Lazio mette a segno un colpo a parametro zero

Leggi su rompipallone

Elseid Hysaj è il rinforzo che Maurizio Sarri attendeva dal mercato degli svincolati per la sua difesa. Il terzino albanese, svincolatosi dal Napoli dopo la scadenza naturale del contratto, ha trovato un accordo con la società biancoceleste e sta sostenendo le visite mediche di rito. In giornata è attesa la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti: qui il suo ruolo non è stato ancora definito con certezza. Potrà agire da vice-Lazzari sulla corsia destra o essere impiegato anche a sinistra (laddove proprio ad Empoli ha cominciato con Sarri). A riportare il tutto è il portale Tuttomercatoweb.com.