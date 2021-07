Juventus Locatelli | può slittare l’incontro col Sassuolo | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercato: potrebbedi questa settimana tra i bianconeri e ilper parlare diManuelè l’obiettivo numero uno per il centrocampo della: l’ex Milan è la priorità per Allegri e lo stesso classe ’98 avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta Tuttosport,previsto per questa settimana tra Cherubini e Carnevali potrebbe. Il motivo? Molto ...