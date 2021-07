"Il Pd è fermo". Letta bocciato senza appello (Di giovedì 8 luglio 2021) I sondaggisti concordano sul fatto che i dem sono inchiodati intorno al 20%. E rischiano di perdere ancora. "Il nuovo segretario non ha costruito nulla" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) I sondaggisti concordano sul fatto che i dem sono inchiodati intorno al 20%. E rischiano di perdere ancora. "Il nuovo segretario non ha costruito nulla"

Ultime Notizie dalla rete : fermo Letta "Il Pd è fermo". Letta bocciato senza appello "Letta non ha costruito un progetto, una visione sul futuro al Pd. Il consenso è rimasto fermo. È cambiato il segretario ma non ha cambiato nulla", dice Antonio Noto , di Noto Sondaggi, a IlGiornale.

"Il Pd è fermo". Letta bocciato senza appello I sondaggisti concordano sul fatto che i dem sono inchiodati intorno al 20%. E rischiano di perdere ancora. "Il nuovo segretario non ha costruito nulla" ...

