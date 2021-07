Gualtieri | mobilità e rifiuti | presto nostra proposta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – Non solo “una lista di misure per fare funzionare la città” ma, accanto a questa, “una visione” e “coinvolgere le forze economiche, sociali, associative e intellettuali della città per realizzare un programma ambizioso”. Robertova oltre il contingente, l’immediato e le punzecchiature di Carlo Calenda, il competitor più prossimo (politicamente) a lui nella corsa a sindaco di Roma: “Non polemizzo con Calenda, ci pensa lui a farlo per entrambi…”. Nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il candidato del centrosinistra ha sottolineato che “è giusto elaborare proposte precise sui servizi essenziali,presenteremo le nostre su ...