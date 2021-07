Genovese concorda 5 anni e 4 mesi | si chiude così il processo per la morte delle due 16enni investite

Advertising

... di ritorno a casa da una serata per festeggiare l'inizio delle vacanze di Natale, furono falciate dall'auto diimpegnato, sostenne il giudice, in una gara di sorpassi. Le due studentesse ...Subito dopo l'impatto,provò a soccorrere le giovani, ma per loro non ci fu nulla da fare, mentre il ragazzo, sotto shock, venne portato in ospedale per accertamenti e analisi risultando ...Pietro Genovese, il giovane romano che investì e uccise due 16enni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia, ha concordato in Appello una condanna a cinque anni e quattro mesi. In primo grado er ...I giudici della corte d'Assise di appello di Roma hanno stabilito l'obbligo di dimora e la permanenza domiciliare dalle 22 alle 7 ...